«الواحة»: السيطرة على تسربات بـ3 مواقع في حقل الظهرة

أنهى فريق صيانة خطوط نقل النفط الخام بحقل «الظهرة» أعمال السيطرة ومعالجة تسربات بثلاثة مواقع بالحقل في فترة زمنية لم تتجاوز الستة أيام، على ما أعلنت شركة الواحة للنفط، اليوم الثلاثاء.

وقالت شركة الواحة في بيان عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» إن عمليات المعالجة بدأت من الموقع «20 كم خط 30 بوصة الرئيسي» الممتد من الحقل حتى مجمع خزانات السدرة بطول 140 كيلومترا، والموقع «88 كم خط 24 بوصة» الواصل بين محطة «الزقوط» والميناء وعلى الموقع «45 كم 24 بوصة» المشترك مع شركة «الهروج».

وشملت أعمال السيطرة والمعالجة تركيب مشابك وصيانة الأجزاء المتضررة بالتعاون مع أقسام السلامة بحقل «الظهرة»، وميناء «السدرة»، إضافة إلى إجراء اختبارات تهدف إلى تجنب أي تأثيرات سلبية على صحة الإنسان والبيئة.

وقال مراقب حقل «الظهرة» ابحيري عقوب، إن العمل أنجز في «وقت قياسي» بالتعاون مع فريق عمل ميناء «السدرة» النفطي، ما عزز استقرار سير العمليات الإنتاجية، مؤكدًا «الاستعداد لأي طارئ».

و«الظهرة» أقدم حقول النفط بـ«الواحة»، وكان شاهدًا على حفر أول بئر نفطية بمحطة «الباهي»، وخرج عن الخدمة بالكامل مطلع مارس 2015، بعد تعرضه للتخريب. ويستمر منذ أشهر العمل على وضع خطط ودراسات هندسية تفصيلية تهدف لإعاده تأهيل البنية التحتية وعودة الحقل للإنتاج مجددًا.

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تأهيل حقل «الظهرة» للإنتاج

وفي نوفمبر، أعلنت شركة «الواحة» للنفط إنجاز المرحلة الأولى من مشروع إعادة حقل «الظهرة» للإنتاج، التي تهدف إلى تأهيل البنية التحتية للحقل وتوفير ظروف مناسبة لتذليل العراقيل أمام أعمال الإصلاح والتأهيل في الحقل.

وضمن المرحلة الأولى، أسفرت الجهود المشتركة بالتعاون بين جميع الأقسام بشركة الواحة ومستخدمي حقل «الظهرة» عن البدء في إنشاء مرفق سكني موقت يدعم وجود العاملين لأداء المهام المطلوبة منهم، حيث تم توصيل الماء والكهرباء ومرافق الصرف الصحي والعمل مستمر على تأهيل المرافق الخدمية والإنتاجية داخل الحقل.

وقالت الشركة إنه من المقرر أن يتبع المرحلة الأولى لإعادة تأهيل الحقل مراحل لاحقة تهدف إلى إمكانية تشغيل محطات النفط الخام بالحقل، وتشغيل بعض الآبار في محطة «PL-5» ذات التدفق الطبيعي كخطوة أولى لإرجاع الإنتاج للحقل وتطويره بمنطقة الامتياز «32» وتشغيلها وعودتها لتعزيز قدرتها الإنتاجية.

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