مصدر يكشف لـ 218 تفاصيل الاجتماع الأمني بين حكومة الوحدة وتركيا

كشف مصدر خاص لـ218، أن حكومة الوحدة الوطنية، والحكومة التركية، اتفقتا على ترحيل المرتزقة السوريين من ليبيا، وفق جدول زمني يتفق عليه الطرفان، خلال اجتماع شارك فيه مدير المخابرات التركية هاكان فيدان ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار.

وأوضح المصدر، عن “موقف متقدم جدا من الجانب الليبي بالالتزام بالبروتوكول الأمني الموقع مع حكومة الوفاق والطلب بشكل رسمي زيادة عدد الموفدين إلى الكليات ومراكز التدريب العسكرية التركية”.

وأشار المصدر لـ218، إلى وضع منهجية جديدة في التدريب لا تستند فقط على الأداء القتالي فقط، بل أيضا التعامل مع تقنيات الاتصال والتخطيط الاستراتيجي.

وأضف المصدر، أن تركيا ستعمل على تزويد المعابر الأرضية والجوية والموانيء بتقنيات فحص ومراقبة، إضافة إلى إيفاد مدربين جدد لتأهيل الكادر الليبي بالخصوص.

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