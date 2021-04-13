«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الدينار (13 أبريل 2021)

ارتفعت بشكل «طفيف» أسعار عدد من العملات الدولية أمام الدينار الليبي في تعاملات، اليوم الثلاثاء، بالسوق الرسمية.

واستقر متوسط سعر صرف الدولار عند 4.51 دينار، فيما ارتفع سعر صرف الدولار قرشًا واحدًا مسجلًا 5.37 د‫ينارًا مقارنة بتعاملات أمس، حسب ما أظهر جدول العملات الصادر عن مصرف ليبيا المركزي.

وارتفع متوسط سعر صرف الجنيه الاسترليني قرشًا واحدًا مسجلًا 6.20 د‫ينار، وكذلك الفرنك السويسري مسجلًا 4.88 د‫ينارًا.

في حين واصلت الليرة التركية استقرارها عند 0.55 د‫ينار، والايوان الصيني عند 0.68 دينار.

وفيما يخص العملات العربية، فقد سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2 دينار، والدرهم الإماراتي 1.22 دينار، والدينار التونسي 1.62 دينار ليبي، والدينار الجزائري 0.34 دينار، والدرهم المغربي 0.50 دينار.

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