«الحويج»: حريصون على تعزيز التعاون وتجديد الشراكة مع تركيا

أكد محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، أن ليبيا حريصة على تعزيز التعاون مع تركيا وتجديد الشراكة من خلال مراجعة الاتفاقيات التجارية السابقة وتفعيلها وسُبل تطويرها ووضع خطة عمل مشتركة بهدف عودة الشركات التركية لاستئناف عملها في ليبيا واستكمال المشاريع المتوقفة والمساهمة في تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية.

وقال الحويج خلال اجتماع مع وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، على هامش الاجتماع الأول للمجلس الليبي التركي للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى: “الحكومة ترغب في انعقاد اللجنة الاقتصادية الليبية التركية في أقرب وقت ممكن لتفعيل المناطق الحرة والصناعية واستكمال المشروعات المشتركة بمساهمة اتحاد غرف التجارة والصناعة والشركات وأصحاب الأعمال”.

بدورها، أكدت وزيرة التجارة التركية، رغبة بلادها في تعزيز التعاون مع ليبيا وحرص الشركات التركية لاستئناف عملها والمساهمة في إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية، إضافة إلى مجالات التعليم والطاقة والصحة والعمل على وضع خارطة طريق بهدف تحفيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين حتى تكتسب زخماً أكبر.