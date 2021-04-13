شركة الواحة: السيطرة على تسربات بثلاث مواقع

أعلنت شركة الواحة للنفط اليوم الثلاثاء السيطرة على تسربات بثلاث مواقع بحقل الظهرة بالتعاون مع فريق عمل ميناء السدرة النفطي.

وأكدت شركة الواحة أن فريق صيانة خطوط نقل النفط الخام بحقل( الظهرة) تمكنت من السيطرة ومعالجة تسربات بثلاث مواقع تبداء من الموقع 20كم خط 30بوصة الرئيسي الممتد من الظهرة حتي مجمع خزانات السدرة بطول 140كم وعلى الموقع 88كم خط 24بوصة الواصل بين محطة الزقوط والميناء وعلى الموقع 45كم 24بوصة المشترك مع شركة الهروج.

وبينت شركة الواحة أن السيطرة على التسريبات استغرق ستة أيام متواصلة حيث تم تركيب مشابك وصيانة الأجزاء المتضررة بالتعاون مع أقسام السلامة بالظهرة وميناء السدرة لأجراء الاختبارات وتفادي أي تأثيرات سلبية على صحة الإنسان والبيئة .

وقال مراقب حقل الظهرة ابحيري عقوب “إن هذا العمل تم بوقت قياسي بالتعاون مع فريق عمل ميناء السدرة النفطي وأكدت فيه فرق الصيانة جدارتها مما عزز من أنجاز المهمة واستقرار سير العمليات الإنتاجية والمتابعة الدورية مستمرة ومستعدون لأي طارئ “

ولفتت شركة الواحة إلى تواصل جهود صيانة التسربات والعمل على استحداث خطوط حديثة منذ فترة على الرغم من ضعف التمويل وشح الموارد الذي يعاني منه قطاع النفط وعدم توفير الميزانيات اللازمة للصيانة وتوفير قطع الغيار.