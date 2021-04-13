شركة الكهرباء تنقل معدات من محطة الجبل الغربي إلى ورش في ألمانيا

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، نقل قطع غيار ومعدات من محطة الجبل الغربي إلى ورش الشركة المصنعة (سيمينس) بدولة ألمانيا لإجراء بعض الإصلاحات.

وأوضحت الشركة، في بيان، أنه تم أمس الاثنين نقل قطع غيار ومعدات وعدد “2” عمود تربينه من محطة الجبل الغربي إلى ورش الشركة المصنعة (سيمينس) بدولة ألمانيا لإجراء بعض الإصلاحات وإعادة التأهيل، ومن تم ارجاعها إلى المحطة بعد الانتهاء من أعمال الإصلاحات.

وتابع؛ “بهدف الاستفادة من القدرات الإنتاجية الكاملة لهذه المحطة والتي تأتي ضمن الاستعدادات للذروة الصيفية القادمة”.