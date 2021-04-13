إعادة معدات تابعة لمحطة الجبل الغربي بعد صيانتها في ألمانيا

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إعادة معدات وقطع غيار بمحطة الجبل الغربي بعد صياتها في ورش الشركة المصنعة (سيمينس) بدولة ألمانيا.

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه جرى نقل قطع غيار ومعدات وعدد “2” عمود تربينه من محطة الجبل الغربي إلى ورش الشركة المصنعة (سيمينس) بدولة ألمانيا لإجراء بعض الإصلاحات وإعادة التأهيل، ومن ثم إرجاعها إلى المحطة بعد الانتهاء من أعمال الإصلاحات بهدف الاستفادة من القدرات الإنتاجية الكاملة لهذه المحطة والتي تأتي ضمن الاستعدادات للذروة الصيفية القادمة .