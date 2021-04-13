«الجارح» محذراً: مقترح «دومة والعرادي» ضد قيام انتخابات 24 ديسمبر

حذر المحلل والباحث في الشأن الليبي، محمد الجارح، من مخطط النائب مصباح دومة، وعبد الرازق العرادي، لمعارضة مقترح انتخابات رئاسية مباشرة من الشعب بدون دستور دائم للبلاد.

وقال «الجارح»، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن “النائب عن الجنوب بمجلس النواب مصباح دومة (وهو ايضا عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي) وعبد الرزاق العرادي عضو اللجنة القانونية أيضا يوحدون جهودهم مع آخرين ويدفعون بمقترح يعارض انتخابات رئاسية مباشرة من الشعب بدون دستور دائم للبلاد”.

وأوضح أن “مثل هذه المقترحات ستمنع قيام انتخابات يوم 24 ديسمبر وفقا لما نصت عليه خارطة الطريق”.

وشدد على ضرورة أن يقول “الشعب كلمته ويحدد موقفه من مثل هذه المقترحات التي ستؤدي إلى تأجيل الانتخابات وتأخير حق الشعب في اختيار رئيسه بشكل مباشر”.

وكان عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي عبد الرازق العرادي، قد أعلن الانضمام إلى مقترح النائب مصباح دومة الذي يرفض فيه الانتقال إلى مرحلة انتقالية جديدة.

وقال “العرادي” أحد المؤسسين لحزب العدالة والبناء الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في ليبيا، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، “بعد نقاشات مستفيضة في اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي وتفكير عميق في مآلات الأوضاع بعد كل مرحلة انتقالية، قررت الانضمام إلى مقترح النائب مصباح دومة الذي يرفض فيه الانتقال إلى مرحلة انتقالية جديدة”.

وتابع أن اقتراح مصباح دومة “يطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والتشريعية على أساس الدستور الدائم”، مردفًا “ولديه مقترح حول الجدل الدائر حول بعض مواد المشروع وكيفية معالجتها”.