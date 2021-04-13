شركة البريقة تفتتح محطة وقود جديدة بنالوت

تواصل شركة البريقة افتتاح محطات وقود، بهدف توفير الوقود بشقيه البنزين والنافتا، إذ افتتحت الشركة محطة وقود بمدينة نالوت، بسعة تخزينية تبلغ 160الف لتر لوقود البنزين و80 الف لتر لوقود الديزل، والتي ستزود من خلال مستودع الزاوية النفطي.

حيثُ شارك في مراسم الافتتاح مدير إدارة عمليات منطقة الزاوية ومنسق محطات التوزيع ومشرف وحدة تفتيش الزاوية وعضو عن لجنة المحطات وعميد بلدية نالوت وأعضاء المجلس البلدي نالوت ومدير محطة التوزيع الجديدة.

وأشارت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز في بيان لها عبر منصتها الرسمية، إلى أن “هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي شركة البريقة لسد احتياجات المواطنين من المنتجات النفطية بمختلف أنواعها وبما يكفل وصول الوقود لمستحقيه، وقطع الطريق أمام المتاجرين بمصالح وحقوق المواطنين و الحد من ظاهرة التهريب التي ترهق اقتصاد البلاد”، بحسب البيان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية