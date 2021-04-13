ليبيا الان

شركة البريقة تفتتح محطة وقود جديدة بنالوت

تم النشر منذُ 21 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تواصل شركة البريقة افتتاح محطات وقود، بهدف توفير الوقود بشقيه البنزين والنافتا، إذ افتتحت الشركة محطة وقود بمدينة نالوت، بسعة تخزينية تبلغ 160الف لتر لوقود البنزين و80 الف لتر لوقود الديزل، والتي ستزود من خلال مستودع الزاوية النفطي.

حيثُ شارك في مراسم الافتتاح مدير إدارة عمليات منطقة الزاوية ومنسق محطات التوزيع ومشرف وحدة تفتيش الزاوية وعضو عن لجنة المحطات وعميد بلدية نالوت وأعضاء المجلس البلدي نالوت ومدير محطة التوزيع الجديدة.

وأشارت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز في بيان لها عبر منصتها الرسمية، إلى أن “هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي شركة البريقة لسد احتياجات المواطنين من المنتجات النفطية بمختلف أنواعها وبما يكفل وصول الوقود لمستحقيه، وقطع الطريق أمام المتاجرين بمصالح وحقوق المواطنين و الحد من ظاهرة التهريب التي ترهق اقتصاد البلاد”، بحسب البيان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك