بلدية مصراتة: الاتفاق على استئناف عمل شركة الخدمات العامة

أعلنت بلدية مصراتة الاتفاق مع العاملين بشركة الخدمات العامة على استئناف عمل الشركة بناء على وعود من وزارتي الحكم المحلي والمالية بحل مشكلة تأخر المرتبات بشكل نهائي.

وأكدت بلدية مصراتة في بيان لها أن “تكرر تأخر المرتبات قد أضر بالعاملين وأثر على حياتهم وحياة من يعيلون” لذلك “قرر العاملون في الشكرة (الخدمات العامة) الاعتصام إلى حين الاستجابة لمطالبهم وهو ما نتج عنه أزمة القمامة بتكدسها في الشوارع وما تبعه من أذى وشاكل بيئية”.

وأشار المجلس إلى أن المجلس البلدي بادر “بالتواصل مع إدارة الشركة والعاملين المعتصمين والجهات المختصة في وزارة الحكم المحلي ووزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة” وأكد المجلس “أن شركة الخدمات العامة لا تقع ضمن نطاق سلطاته بل تتبع لوزارة الحكم المحلي”.

ولفت المجلس إلى الاتفاق مع العاملين بالشركة على استئناف عمل الشركة اليوم الثلاثاء بناء على وعود خلال هذه الأيام من وزارة الحكم المحلي ووزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية لحل مشكلة تأخر المرتبات بشكل نهائي”.