وزير الإسكان: سنقدم كل الدعم للشركات التركية لاستئناف مشاريعها في المدن الليبية

التقى وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي بوزير البيئة والتمدن التركي مراد قروم بالعاصمة التركية أنقرة.

وجرى اللقاء أمس الاثنين خلال زيارة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة المهندس عبدالحميد الدبيبة إلى تركيا.

وقالت وزارة الإسكان والتعمير في بيان طالعته “الساعة 24″، إن اللقاء بحث وضع آلية رجوع الشركات التركية لاستئناف بعض المشاريع المهمة المتعاقدة عليها وإعادة التوازن التعاقدي عليها، وإبرام اتفاقيات جديدة لمشاريع أخرى هامة من ضمنها استكمال الطريق الدائري الثالث.

وأشار البيان إلى أن فرص التعاقد مع الشركات التركية متوافرة بشكل كبير من حيث السعر والفترة الزمنية لتسليمه.

وأكد الوزير التركي أنه سيتم التواصل مع الشركات وتسهيل كافة الإجراءات لرجوعها إلى ليبيا.

ورحب الغاوي بهذه المبادرة، منوها إلى أنه سوف يقدم كل الدعم اللازم لهذه الشركات لتنفيذ مهامها في كل مدن ليبيا.