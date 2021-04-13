كوبيتش يجدد دعوته للسلطات الليبية بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد

جدد المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيتش، دعوته للسلطات الليبية في تكاتف الجهود من أجل إجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

جاء ذلك بالتزامن مع تهنئة كوبيتش للشعب الليبي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيا أن تكون هذه المناسبة فرصة لتحقيق المصالحة الوطنية.

وأشاد المبعوث الأممي، بالمبادرات الأخيرة المتعلقة بالإفراج عن المحتجزين المدنيين وغير المدنيين، داعيا جميع الأطراف إلى استلهام روح هذا الشهر الكريم، بالإفراج عن كافة المعتقلين وخاصة المعتقلين تعسفيا.

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