عون يعد بدعم النشاطات المشتركة ودعم مساهمة الشركات التركية بقطاع النفط الليبي

وعد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد إمحمد عون بدعم النشاطات المشتركة ومساهمة الشركات التركية في قطاع النفط والغاز الليبي وذلك «على أساس الندية والمصالح المشتركة»، بحسب ما نشرته وزارة النفط والغاز عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال لقاء عون مع وزيرة الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونمار بمقر الوزارة في أنقرة وذلك في إطار زيارة الوفد الحكومي الليبي إلى تركيا لحضور الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين الذي عقد أمس الاثنين.

وقالت وزارة النفط والغاز إن دونمار استعرض مع عون خلال اجتماعهما بمقر وزارة الطاقة التركية مختلف نشاط الشركات التركية في مجالات النفط والغاز البرية والبحرية، وأفاد بأنهم يستطيعون المساهمة في مختلف المشروعات النفطية بالإضافة إلى شرائهم لكميات من النفط الليبي والمنتجات النفطية الأخرى.

كما تناول الاجتماع مناقشة أوجه التعاون والنشاط بين البلدين في مجال النفط والغاز، حيث استعرض الوزير التركي مختلف نشاط الشركات التركية في مجالات النفط والغاز البرية والبحرية، وأفاد بأنهم قادرون على المساهمة في مختلف المشاريع النفطية الأخرى.

وأكد عون من جهته «أن وزارة النفط والغاز ستدعم النشاطات المشتركة، ومساهمة الشركات التركية في هذا المجال على أساس الندية والمصالح المشتركة، وأن الشركات التركية يمكنها المساهمة في جولات الاستكشاف القادمة، لأن دولة ليبيا بمساحتها الجغرافية الشاسعة لازال بها مناطق برية وبحرية يمكن الاستكشاف فيها».

– ليبيا وتركيا تعتزمان مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في 8 مجالات من بينها الدفاع

وأشار عون إلى مساهمة شركة النفط التركية في جولة الاستكشاف للعام 2005، وتحصلت على 3 قطع، لكن ظروف ثورة 17 فبراير وتطبيق بند القوة القاهرة جعلهم يخرجون من ليبيا.

وأضافت وزارة النفط والغاز أن عون ودونمار أكدا في ختام الاجتماع على الاستمرار في المناقشات وتبادل المعلومات، وزيادة التعاون والتكامل لما فيه مصلحة البلدين.

وعقد أمس الاثنين الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الليبي التركي الذي عقد في أنقرة برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة والرئيس التركي رجب طيب إردوغان بحضور عدد من الوزراء المختصين من الجانبين.

وأكد مسؤولي البلدين خلال الاجتماع على «أهمية تحسين وتعميق التعاون في مجال الطاقة من أجل المنفعة المتبادلة لكلا البلدين، والتعبير عن استعدادهم لبدء العمل في هذا الشأن» وفق البيان المشترك الذي صدر مساء أمس.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا