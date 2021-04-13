مصر ترسل مساعدات طبية إلى ليبيا

وصلت مساعدات طبية، صباح اليوم إلى مطار سبها الدولي، على متن طائرتين قادمتين من جمهورية مصر واستلم مدير الإمداد الطبي في سبها المساعدات الطيبة، بحضور آمر غرفة عمليات الجنوب وآمر فرع إدارة التوجيه المعنوي سبها.

أقلعت طائراتا نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار سبها إلى ليبيا محملتان بأطنان من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى ليبيا للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين الليبيين. وذكرت وسائل إعلام المصرية أن تلك المساعدات تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبى الشقيق فى مختلف الظروف.

أعرب الجانب الليبى عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعباً للوقوف بجانب ليبيا فى أوقات المحن والشدائد ، مؤكداً على أهمية تلك المساعدات فى مساندة قطاع الصحة الليبى فى مواجهة التحديات التى يواجهها خاصة فى ظل إنتشار فيروس كورونا . يأتى ذلك إنطلاقاً من الروابط التاريخية والقومية التى تجمع مصر وليبيا وتأكيداً على عمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعبين الشقيقين.