مصر ترسل مساعدات طبية إلى ليبيا

وصلت مساعدات طبية، صباح اليوم إلى مطار سبها الدولي، على متن طائرتين قادمتين من جمهورية مصر واستلم مدير الإمداد الطبي في سبها المساعدات الطيبة، بحضور آمر غرفة عمليات الجنوب وآمر فرع إدارة التوجيه المعنوي سبها.
أقلعت طائراتا نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار سبها إلى ليبيا محملتان بأطنان من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى ليبيا للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين الليبيين. وذكرت وسائل إعلام المصرية أن تلك المساعدات تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبى الشقيق فى مختلف الظروف.
أعرب الجانب الليبى عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعباً للوقوف بجانب ليبيا فى أوقات المحن والشدائد ، مؤكداً على أهمية تلك المساعدات فى مساندة قطاع الصحة الليبى فى مواجهة التحديات التى يواجهها خاصة فى ظل إنتشار فيروس كورونا . يأتى ذلك إنطلاقاً من الروابط التاريخية والقومية التى تجمع مصر وليبيا وتأكيداً على عمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعبين الشقيقين.
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