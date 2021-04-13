السعداوي يكشف أهداف القنوات الإسلامية من مسلسل غسق

أكد الأمين العام لحزب الوطني الحر فتح الله بشير السعداوي أن القنوات الإسلامية ذات الأجندات الخارجية تحاول القفز على إنجازات عناصر البنيان المرصوص عبر مسلسل غسق الذي أنتجه وزير الدولة لشؤون الإتصال والسياسية بحكومة الوحدة الوطنية وليد اللافي.

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وقال السعداوي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “القنوات الإسلامية ذات الإجندات الخارجية استطاعت استغلال معظم الفنانين الصغار منهم والكبار، الأخضر والمخطط منهم، بما نهبوا من أموال الليبيين وهم الآن يحاولون القفز على نضال الأبطال في ملحمة البنيان المرصوص عبر مسلسل سموه غسق، رغم مابذلوه من جهدٍ لصالح الإرهابيين في سرت لثني الأبطال عن خوض غمار هذه الملحمة” مضيفا “في اعتقادي سينجحون نهاية الأمر في عرض هذا المسلسل رغم اعتراض قيادة وأمراء محاور هذه الحرب عليه، فالمال يصنع المعجزات والسرقة مستمرة والعمالة حتى النخاع”.

يشار إلى أن مسلسل غسق يعرض على شاشة سلام من إنتاج وزير الدولة لشؤون الإتصال والسياسية بحكومة الوحدة الوطنية وليد اللافي وكتابة سراج هويدي وإخراج أسامة رزق

ويسعى مسلسل غسق لإظهار عناصر البنيان المرصوص كأبطال في معركة سرت كما يرصد الأوضاع في مدينتي مصراتة وطرابلس ابتداء من سبتمبر 2014 وصولا إلى ديسمبر 2016