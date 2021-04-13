وزير الطاقة التركي: نستطيع المساهمة بالمشروعات النفطية بليبيا

أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركية فاتح دونمار خلال لقائه وزير النفط والغاز محمد إمحمد عون أنهم يستطيعون المساهمة في مختلف المشروعات النفطية بليبيا بالإضافة إلى شرائهم لكميات من النفط الليبي والمنتجات النفطية الأخرى.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز أن وزير الطاقة التركي استعرض خلال اللقاء الذي جرى في أنقرة مختلف مناشط الشركات التركية في مجالات النفط والغاز البرية والبحرية.

وأكد وزير النفط أن وزارة النفط والغاز ستدعم النشاطات المشتركة، ومساهمة الشركات التركية في هذا المجال على أساس الندية والمصالح المشتركة، وأن الشركات التركية يمكنها المساهمة في جولات الإستكشاف القادمة، لأن دولة ليبيا بمساحتها الجغرافية الشاسعة لازال بها مناطق برية وبحرية يمكن الإستكشاف فيها حيث ساهمت شركة النفط التركية في جولة الاستكشاف للعام 2005، وتحصلت على 3 قطع، ولكن ظروف ثورة 17 فبراير وتطبيق بند القوة القاهرة جعلهم يخرجون من ليبيا.

تناول الإجتماع مناقشة أوجه التعاون والنشاط بين البلدين في مجال النفط والغاز وأكد الطرفان على الإستمرار في المناقشات وتبادل المعلومات، وزيادة التعاون والتكامل لما فيه مصلحة البلدين.