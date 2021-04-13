قزيط : إخراج المرتزقة من ليبيا يحتاج إلى ضغط دولي وشعبي

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري، بلقاسم قزيط، أن خروج القوات الأجنبية من ليبيا يحتاج إلى ضغط دولي وشعبي وطني، لأن بعض القوات تنتمي لدول قادرة على عرقلة أي قرار دولي، وتمتلك من القوة العسكرية ما يجعل إخراجها بالقوة أمرا محفوفا بالمخاطر.

وأشار قزيط حول زيارة الحكومة إلى أنقرة في تصريح صحفي اليوم، إلى أن زيارة تركيا لا بأس بها، منتقدا مرافقة 14 وزيرا لرئيس الوزراء، ومعتبرا أنه عدد مبالغ فيه جدا، ولا يخدم صورة الحكومة الجديدة في عيون الدبلوماسية الدولية.

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