وزيرة الخارجية تزور إيطاليا خلال أيام

قالت مصادر لوكالة نوفا إن وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش ستقوم بزيارة رسمية لإيطاليا خلال الأيام القادمة.

وأضافت الوكالة أنه خلال الزيارة التي لم يتحدد تاريخها على وجة اليقين سيتم الاتفاق على الاجتماع المقبل للجنة الفنية الاقتصادية الإيطالية الليبية المشتركة.

وكانت نائبة وزير الخارجية الإيطالية، مارينا سيريني إن “الصحف ضخّمت بشكل كبير زيارة الحكومة الليبية لأنقرة، لكنني أعتقد أن تركيا لعبت دورًا في ليبيا، أيضًا لغياب مؤقت لكن حاسم لأوروبا والولايات المتحدة في مرحلة مهمة من الأزمة”، لكن “تغيرت الأمور الآن. سيكون هناك دور تركي في البلاد، ومع ذلك فإن اهتمام الليبيين وحكومة الدبيبة واضح بدور أوروبا وإيطاليا كجسر إليها”