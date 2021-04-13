مستشار أردوغان: لا أحد يستطيع الضغط على تركيا للخروج من ليبيا

زعم مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، أن بلاده لن تتراجع عن موقفها في ليبيا بسبب انزعاج بعض الأطراف.

وحول ما إذا كانت تركيا تتعرض لضغوط خارجية لسحب قواتها من ليبيا قال أقطاي في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”، رصدتها “الساعة 24″، “لا أحد يستطيع الضغط على تركيا”.

وزعم مستشار أردوغان قائلا: “نسمع تصريحات تدعو تركيا لسحب قواتها من ليبيا، ولكن تركيا ليست بلداً محتلاً في ليبيا أو البحر المتوسط بل هي أكثر اللاعبين المتواجدين في ليبيا شرعية وأكثرهم حقاً”.

وأضاف أن “وقف إطلاق النار في ليبيا صامد بفضل الإمكانيات التي تقدمها تركيا، إذ لا تقوم بلعب دور مزعزع للاستقرار، أما فيما يتعلق بانزعاج بعض الأطراف واللاعبين الذين كانوا يسعون للهيمنة على الوضع بمفردهم، فهدفهم كان احتلال البلاد وزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى فيها بهدف بسط هيمنتهم”، على حد ادعائه.