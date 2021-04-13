انطلاق حملة ناس الخير لمساعدة الأسر المحتاجة ببلدية سواني بن آدم

نظم مكتب الشباب والرياضة ببلدية سواني بن آدم، حملة ناس الخير، لمساعدة الأسر المحتاجة، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بتوفير سلات غذائية متنوعة.
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قناة ليبيا
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