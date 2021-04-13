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انطلاق حملة ناس الخير لمساعدة الأسر المحتاجة ببلدية سواني بن آدم

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظم مكتب الشباب والرياضة ببلدية سواني بن آدم، حملة ناس الخير، لمساعدة الأسر المحتاجة، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بتوفير سلات غذائية متنوعة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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