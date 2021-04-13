أعضاء المركزي يؤكدون بطلان قرار الكبير بتعيين إدارة للمصرف الخارجي

وجه 4 من أصل 7 أعضاء بمجلس إدارة المصرف المركزي، مخاطبة إلى محافظ المصرف المركزي بطرابلس، الصديق الكبير، بشأن قرار تشكيل مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي.
وأكدت المراسلة أن قرار تشكيل مجلس إدارة المصرف الخارجي تم بشكل منفرد وغير قانوني ويجب سحبه.
وجه 4 من أصل 7 أعضاء بمجلس إدارة المصرف المركزي، مخاطبة إلى محافظ المصرف المركزي بطرابلس، الصديق الكبير، بشأن قرار تشكيل مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي.
وأكدت المراسلة أن قرار تشكيل مجلس إدارة المصرف الخارجي تم بشكل منفرد وغير قانوني ويجب سحبه.
أضف تعليقـك