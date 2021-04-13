الطيب البكوش يؤكد جاهزية الاتحاد لعقد قمته السابعة برئاسة ليبيا

أكد الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الطيب البكوش، جاهزية مؤسسات الاتحاد لعقد القمة السابعة للاتحاد برئاسة ليبيا الرئيس الحالي للدورة إذا ما طلب منها ذلك.

وقال البكوش وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية إن الأمانة العامة تعمل في المرحلة الحالية على تنشيط مؤسسات الاتحاد بكل مكوناته، مؤكدا أن زيارته إلى ليبيا كانت مناسبة لعقد لقاءات مع رئيس المجلس الرئاسي، ووزيرة الخارجية، تم خلالها بحث سبل فتح آفاق التعاون بين رئاسة الاتحاد وبقية مؤسساته.

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