وزير المهجرين يقترح فتح مكاتب في البلديات لحصر ملفات النازحين

اقترح وزير الدولة لشؤون المهجرين بالحكومة أحمد المحجوب خلال زيارته لسرت فتح مكاتب فى عدد من البلديات منها سرت لحصر وتجميع ملف العائلات النازحة وأوضاعهم بسرت وكذلك المهجرين خارج سرت.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية سرت أن المحجوب أكد خلال لقائه رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر تفاهمة واستعداده لتذليل الصعاب التى تواجة بلدية سرت بالتشاور مع الجهات ذات العلاقة

وقال مدير إدارة الإعلام ببلدية سرت إنه جرى خلال اللقاء بحث الأجراءات المتعلقة بالمهجرين والنازحين وتعزيز ملف حقوق الأنسان وعائلات سرت النازحة خارج مدينة سرت لأسباب مختلفة منها دمار منازلهم وظروف صحية وغيرها وكدلك ملف العائلات النازحة من خارج سرت للمدينة من مناطق مختلفة

كما جرى مناقشة ضرورة جبر الضرر والتعويضات وفقا للقوانيين والقرارات الصادرة فى هدا الشأن وتدارس اللقاء أيضا تحقيق المصالحة الوطنية ومعالجة أوضاع النازحين المقيمين فى المخيمات بسرت والتنسيق مع البلدية فى هدا الصدد

وبحث الاجتماع أيضا المعوقات التى تواجة سير عمل البلدية وكذلك المعوقات التى تواجة وتعترض عمل الشركة العامة لخدمات النظافة بسرت

وأتفق الطرفان على وضع آلية من شأنها حصر كافة الأسر النازحة من سرت وخارجها وأسباب النزوح كما أتفقا أيضا على حصر عائلات سرت النازحة خارج ليبيا حاليا إضافة إلى دراسة ملف المواطنيين أصحاب المساكن المدمرة ومشاكل تأخر تعويضاتهم

وحضر اللقاء عضو المجلس التسييري لبلدية سرت فرج عبد المجيد ورئيس لجنة الادارة بالشركة العامة لخدمات النظافة سرت بشير لاحرش ومدير ادأرة الأعلام ببلدية سرت محمد لأميل