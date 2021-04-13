مجلس الدولة يبحث مع الحكومة أوضاع الجنوب

بحث النائب الأول لرئيس مجلس الدولة محمد بقي وأعضاء المجلس عن الجنوب مع نائب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عن المنطقة الجنوبية رمضان أبوجناح، العديد من المسائل المتعلقة بالمنطقة الجنوبية، ولا سيما ما يتعلق بالخدمات والآليات المستقبلية وضرورة إنجازها في أسرع وقت ممكن؛ بما يضمن تخفيف المعاناة عن سكان المنطقة.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن أعضاء المجلس ثمنوا خلال اللقاء الذي عقد بمقر مجلس الدولة بالعاصمة طرابلس الجهود المبذولة من طرف نائب رئيس الوزراء من خلال متابعته وجولته الميدانية للوقوف على المشاكل والمختنقات التي تعاني منها المنطقة الجنوبية، مؤكدين حرصَ المجلس على أهمية التعاون لضمان تقديم كافة الخدمات والاحتياجات لأهالي الجنوب.

وشارك في اللقاء أعضاء مجلس الدولة عن الجنوب “حماد بريكاو” و”منى كوكالا” و”مسعود عبيد” و”عبدالمطلب بقص” و”شكري المغربي”.