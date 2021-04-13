توزيع صكوك إعانات مالية للمعلمين المصابين بأمراض مستعصية في بني وليد

وزع صندوق التكافـل الاجـتماعي التابع لمـراقبة التربـية والتعليـم في بنـي وليـد، اليوم الثلاثاء، صـكـوك إعـانـات مالية جمعها خلال الفترات الماضية على عدد من المعلمين المصابين بأمراض مستعصية.

وقال مدير مكتب الإعلام والتواصل بمراقبة التعليم ببني وليد، عمر صالح لـ«بوابة الوسط» إن المرحلة الأولى من عملية التوزيع استهدفت 10 معلـمين مـصـابـون بأمـراض مستعصية (أورام)، بقيـمة إجمـالية بلغـت 40 ألف ديـنار، أعطي لكل منتسب في الصندوق 4 آلاف دينار ليبي.

وذكر صالح أن شريحة المعلمين قدمت الكثير من أجل تعليم أبنائنا ومن الضروري الوقوف معهم ومساعدتهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تشهدها البلاد.

ويقدم صندوق التكافل الاجتماعي بمراقبة التعليم في بني وليد عددا من المزايا المالية منها الإعانات الاجتماعية في حالات الوفاة، ولأغراض العلاج، والزواج، ولبلوغ سن التقاعد، والإعانة على أداء فريضة الحج، وكذلك منحة مالية بمناسبة المولود الجديد.

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