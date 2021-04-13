عبد المنعم اليسير: الشعب الليبي ينظر إلى تركيا على أنها دولة استعمارية

أعرب رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته عبد المنعم اليسير عن استغرابه من الوفد الضخم لحكومة الوحدة الوطنية الذي زار تركيا أمس الإثنين، وإبرام العقود والاتفاقيات بين الحكومة الانتقالية وأنقرة.

واعتبر رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، أن دور الحكومة محدود، فهو يقتصر على إدارة المرحلة الانتقالية، لحين إجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر القادم، وليس التوسع في إبرام الاتفاقيات والمعاهدات مع الدول.

وأكد اليسير في مداخلة مع برنامج “حصة مغاربية” الذي بث على قناة “الغد” أمس الإثنين قال: إن الشعب الليبي ينظر إلى تركيا على أنها دولة استعمارية، دعمت الفوضى في ليبيا واستعانت بالمرتزقة من أجل السيطرة على الموارد الليبية، فكيف تبرم الحكومة هذا الكم من الاتفاقيات معها؟