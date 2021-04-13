أعضاء الجنوب بمجلس الدولة يثمنون جهود أبوجناح للوقوف على مشاكل المنطقة

ثمن عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن المنطقة الجنوبية الجهود المبذولة من قبل نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، رمضان أبوجناح، من خلال متابعته وجولته الميدانية للوقوف على المشاكل والمختنقات التي تعانيها المنطقة، مؤكدين حرص المجلس على أهمية التعاون لضمان تقديم كافة الخدمات والاحتياجات لأهالي الجنوب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد بقي، رفقة أعضاء الجنوب بالمجلس: حماد بريكاو، ومنى كوكالا، ومسعود عبيد وعبدالمطلب بقص، وشكري المغربي، اليوم الثلاثاء، مع نائب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عن المنطقة الجنوبية، رمضان أبوجناح، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن الاجتماع تناول بحث ومتابعة عديد المسائل المتعلقة بالمنطقة الجنوبية، ولا سيما ما يتعلق بالخدمات والآليات المستقبلية، وضرورة إنجازها في أسرع وقت ممكن؛ بما يضمن تخفيف المعاناة عن سكان المنطقة.

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