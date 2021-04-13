الدبيبة لـ”المستثمرين الأتراك”: ليبيا ملتزمة بسداد ديونها بعد التأكد منها

عقد المنتدى الاقتصادي الليبي التركي، برعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبد الحميد الدبيبة» اليوم الثلاثاء بمدينة اسطنبول التركية.
وشهد المنتدى حضور مجموعة من رجال ونساء الأعمال والمستثمرين الأتراك المتخصصين في مجالات الطاقة والبناء والصحة، بالإضافة إلى بعض السادة الوزراء ممثلين في كل من الاقتصاد والتجارة، المالية، النفط والغاز، والتخطيط، والصناعة، والإسكان والتعمير، ووزير الحكم المحلي، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.
وقالت حكومة الوفاق في بيان طالعته “الساعة 24″، إن موضوع عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا كان العنوان الأبرز للنقاش، بالإضافة إلى التحديات التي تعوق هذه العودة.
وأكد الدبيبة سعي الحكومة الليبية لاستئناف رحلة البناء والبدء في ذلك من خلال معالجة المختنقات واستكمال المشاريع المتوقفة
عبر دعوة الشركات للعودة للعمل في ليبيا.
وقال رئيس الحكومة : “أدعوكم إلى أن حل العراقيل التي تواجه عمل الشركات لن تأتي في وقت واحد، بل تبدأ تدريجيًا، ووجود وعودة الشركات جزء من هذا الحل”، مشددا على التزامه بتسوية الديون السابقة ولكن بعد اتخاذ ما يلزم للتثبت من دقتها بشكل مدروس ومنظم وبمعالجات محددة، خاصةً بعد تغيير سعر الصرف للدينار الليبي مقابل الدولار.
ودعا الدبيبة المستثمرين الأتراك إلى العمل في كل مدن ليبيا جنوبها وشرقها وغربها، مشيرًا إلى اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، والتي ستسهم في رفع معدل التبادل التجاري، وإبرام اتفاقيات خاصة بعدم الازدواج الضريبي.
كما شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية على ضرورة انفتاح المستثمرين على القطاع الخاص الليبي، وعقد الشراكات والمعارض المشتركة بين الجانبين.
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