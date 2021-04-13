الدبيبة لـ”المستثمرين الأتراك”: ليبيا ملتزمة بسداد ديونها بعد التأكد منها

عقد المنتدى الاقتصادي الليبي التركي، برعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبد الحميد الدبيبة» اليوم الثلاثاء بمدينة اسطنبول التركية.

وشهد المنتدى حضور مجموعة من رجال ونساء الأعمال والمستثمرين الأتراك المتخصصين في مجالات الطاقة والبناء والصحة، بالإضافة إلى بعض السادة الوزراء ممثلين في كل من الاقتصاد والتجارة، المالية، النفط والغاز، والتخطيط، والصناعة، والإسكان والتعمير، ووزير الحكم المحلي، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.

وقالت حكومة الوفاق في بيان طالعته “الساعة 24″، إن موضوع عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا كان العنوان الأبرز للنقاش، بالإضافة إلى التحديات التي تعوق هذه العودة.

وأكد الدبيبة سعي الحكومة الليبية لاستئناف رحلة البناء والبدء في ذلك من خلال معالجة المختنقات واستكمال المشاريع المتوقفة

عبر دعوة الشركات للعودة للعمل في ليبيا.

وقال رئيس الحكومة : “أدعوكم إلى أن حل العراقيل التي تواجه عمل الشركات لن تأتي في وقت واحد، بل تبدأ تدريجيًا، ووجود وعودة الشركات جزء من هذا الحل”، مشددا على التزامه بتسوية الديون السابقة ولكن بعد اتخاذ ما يلزم للتثبت من دقتها بشكل مدروس ومنظم وبمعالجات محددة، خاصةً بعد تغيير سعر الصرف للدينار الليبي مقابل الدولار.

ودعا الدبيبة المستثمرين الأتراك إلى العمل في كل مدن ليبيا جنوبها وشرقها وغربها، مشيرًا إلى اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، والتي ستسهم في رفع معدل التبادل التجاري، وإبرام اتفاقيات خاصة بعدم الازدواج الضريبي.

كما شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية على ضرورة انفتاح المستثمرين على القطاع الخاص الليبي، وعقد الشراكات والمعارض المشتركة بين الجانبين.