وزير “المُهجرين” يتفقد أوضاع النازحين في سرت

قام وزير الدولة لشؤون المُهجرين وحقوق الإنسان «أحمد أبوخزام» بزيارة إلى بلدية سرت، اليوم الثلاثاء، لتفقد أوضاع المدينة، وللوقوف على أوضاع النازحين والمهجرين بالمدينة.

والتقى الوزير خلال الزيارة رئيس المجلس التسييري للبلدية «سالم عامر»، وتم خلال اللقاء، مناقشة الترتيبات والإجراءات المُتعلقة بأوضاع المُهجرين والنازحين داخليا، بالإضافة إلى جبر الضرر والتعويضات عن الخسائر التي لحقت بالممتلكات، وفقاً لمبادئ العدالة الاجتماعية والتشريعات النافذة في هذا الشأن.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود التي تبذل لمد العون للنازحين والمهجرين، ولتعزيز وتحسين حالة حقوق الإنسان في مختلف أنحاء البلاد، وفق بيان لحكومة الوحدة الوطنية.