أردوغان: نولي أهمية قصوى للسلام والرفاهية في ليبيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن بلاده تولي أهمية قصوى لسلام ورفاهية ليبيا، وذلك في كلمة له عقب اجتماع الحكومة في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان، وفق ما نشرته وكالة أنباء الأناضول التركية: “نولي أهمية قصوى لسلام ورفاهية ليبيا التي تربطنا بها ما يقرب من 500 عام من العلاقات القديمة”.

وأضاف، أن طلب بلاده الوحيد من الاتحاد الأوروبي يتمثل في أن تخضع تركيا لنفس المراحل والإجراءات مثل الدول الأخرى التي تم قبول عضويتها في الاتحاد.

أعرب أردوغان عن ثقته بأهمية كل خطوة ستتخذ حيال تطوير العلاقات بين تركيا وأوكرانيا من أجل سلام واستقرار المنطقة،

وفيما يخص روسيا، لفت إلى أن قنوات الحوار التي أبقتها تركيا مفتوحة مع موسكو نجحت في الحيلولة دون وصول الأزمات في المنطقة إلى أبعاد خطيرة.