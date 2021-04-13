كوبيتش يهنئ الليبيين بمناسبة حلول شهر رمضان ويدعو إلى الإفراج عن كافة المعتقلين

ليبيا – قدم المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش أطيب التهاني القلبية للشعب الليبي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.المبعوث الخاص في بيان له نشره المكتب الإعلامي

للبعثة الأممية أمس الإثنين قال: “يحتفل الليبيون هذا العام بشهر رمضان دون خوف من الحرب والدمار ودون صوت البنادق، وبات باستطاعتهم الاحتفال بهذا الشهر الكريم في سلام، آملين أن يتمكنوا من تجاوز خلافاتهم والعمل معًا لبناء مجتمع موحد ديمقراطي وذي سيادة، ينعمون فيه بالازدهار. إن هذا الشهر هو شهر الصبر والصفح، وهو أيضًا شهر السلام والاستقرار والتسامح، أتمنى لكل الليبيين رمضان مباركًا وسعيدًا، أملًا أن تكون هذه المناسبة فرصة لتتحقق أخيرًا المصالحة الوطنية القائمة على العدالة الانتقالية”.

وأشاد المبعوث الخاص كوبيش بالمبادرات الأخيرة المتعلقة بالإفراج عن المحتجزين المدنيين وغير المدنيين من قبل مختلف الأطراف في شرق وغرب ليبيا.

ودعا جميع الأطراف استلهام روح هذا الشهر الكريم والإفراج عن كافة المعتقلين وخاصة المعتقلين تعسفيًا في بادرة حسن نية وفتح فصل جديد في تاريخ ليبيا، معتمدين على الزخم الشعبي الحالي في البلاد.

وشدد المبعوث الخاص على أنه في شهر الرحمة والإنسانية نرجو ألّا تنسوا معاناة وبؤس العديد من الليبيين النازحين والسجناء والمعتقلين والمحرومين، وكذلك معاناة اللاجئين والمهاجرين والمحتجزين الأجانب، الذين يكابدون العيش في ظروف لا تطاق.

وجدد المبعوث الخاص دعوته للسلطات الليبية للعمل معًا لتوفير الخدمات للشعب الليبي وتوحيد المؤسسات الوطنية، وتكاتف الجهود لتحقيق مطالب الليبيين بإجراء انتخابات وطنية في 24 من ديسمبر من هذا العام.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية