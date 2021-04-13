أبو جناح يبحث مع السفير الإيطالي تطورات مشروع مبادرة جسر التضامن

ليبيا – ناقش نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبو بوتشينو مبادرة “جسر التضامن” التي تهدف لتقديم إمدادات عاجلة لعدد من البلديات في ليبيا.

اللقاء تناول بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الليبية تطورات المشروع الذي تموله الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، وينفذه معهد البحر الأبيض المتوسط للعلوم الزراعية.

ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم في مجال الزراعة إلى عدد ثلاث بلديات (سبها – أوباري – مرزق) بميزانية قدرها 3.5 مليون يورو ومدة تنفيذه 32 شهرًا.

كما ناقش اللقاء سبل التعاون والعمل على البدء في تنفيذ المشروع وترسيخ علاقات العمل بين البلدين في هذا المجال.

هذا وحضر اللقاء كل من وكيل وزارة الحكم المحلي، ومدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الخارجية الليبية ومستشارين بوزارة الزراعة ومدير معهد أوباري الزراعي، وعن الجانب الإيطالي حضر المستشار السياسي بالسفارة.