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أعضاء بالمجلس الاستشاري يشيدون بجهود «أبوجناح» في الجنوب الليبي

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أشاد عدد من أعضاء المجلس الاستشاري للدولة عن المنطقة الجنوبية بالجهود المبذولة من قبل نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبوجناح، من خلال متابعته وجولته الميدانية للوقوف على المشاكل والمختنقات التي تعانيها المنطقة.
وأكدوا حرص المجلس على أهمية التعاون لضمان تقديم كافة الخدمات والاحتياجات لأهالي الجنوب،

وذلك خلال اجتماع عقده النائب الأول لرئيس المجلس محمد بقي.

وحضر الاجتماع أعضاء الجنوب بالمجلس: حماد بريكاو، ومنى كوكالا، ومسعود عبيد وعبدالمطلب بقص، وشكري المغربي، اليوم الثلاثاء، مع نائب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عن المنطقة الجنوبية، رمضان أبوجناح، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن الاجتماع تناول بحث ومتابعة عديد المسائل المتعلقة بالمنطقة الجنوبية، ولا سيما ما يتعلق بالخدمات والآليات المستقبلية، وضرورة إنجازها في أسرع وقت ممكن؛ بما يضمن تخفيف المعاناة عن سكان المنطقة.

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أبو جناح

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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