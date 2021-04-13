اللافي يبحث معايير اختيار أعضاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة وسبل تسهيل عملها

ليبيا – عقد عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي أمس الإثنين اجتماعًا بعددٍ من الخبراء والمتخصصين بشأن معايير اختيار أعضاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة وسبل تسهيل عملها.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للافي الاتفاق على ضرورة إشراك وتمثيل كافة فئات المجتمع الليبي في هيكلة المفوضية، وأن تقاد عملية المصالحة محليًا من الليبيين والليبيات بشكل مستقل، بعيدًا عن الاستقطاب السياسي أو المحاصصة، وبما يخدم تعزيز الوحدة الوطنية والسلام في ليبيا.

وأكد اللافي على ضرورة الإسراع بوضع رؤية المفوضية وأساسيات الهيكلة لها، ومن ثم تحديد السقف الزمني لانطلاق عمل المفوضية، تنفيذًا لاستحقاقات المجلس الرئاسي المنصوص عليها في ملتقى جنيف بإطلاق مشروع مصالحة وطنية في كافة أنحاء ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية