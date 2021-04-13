وزارة الصحة: مركز الرقابة أذن بالإفراج عن شحنة اللقاحات الخاصة بكورونا 

ليبيا – أفاد مدير مكتب التوعية والتثقيف بوزارة الصحة عبد الرحمن البهلول بأن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، أذن بالإفراج عن شحنة اللقاحات الخاصة بكورونا، التي تحفظ عليها في وقت سابق.

البهلول وفي تصريح لقناة ليبيا الأحرار التي تبث من تركيا بتمويل قطري اليوم الثلاثاء أوضح إن إدارة الصيدلة أنهت الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والسماح بالاستيراد من الشركات المصنعة، مؤكدا أن الحلقات الباردة الخاصة بنقل اللقاح من المخازن إلى مراكز التطعيم جاهزة، ويتوفر لديهم 15 سيارة مجمدة ستشرع في تزويد 432 مركزا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية