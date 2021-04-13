الجمال: ليس من حق الدبيبة أن يقرر الاستمرار في اتفاقية الوفاق مع تركيا أو لا

ليبيا – رأى مدير معهد البحوث العربية والأفريقية مجدي الجمال أنه ليس من حق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وحده أن يقرر إذا ما كان سيستمر اتفاقية الوفاق مع تركيا أو لا فهناك برلمان أيضا كما أنه لا يعبر عن حكومة منتخبة انتخابًا مباشرًا من الليبيين.

الجمال وفي تصريح لقناة “الحرة” الأمريكية أمس الإثنين أضاف:” “قد تكون ورقة يضغط بها الدبيبة على تركيا من أجل سحب المرتزقة الذين أحضرتهم أنقرة لبلاده خاصة وأن الأخيرة متباطئة في هذا الملف”.

وأضاف:” عندما تجرى انتخابات حرة ونزيهة وممثلة عن كل الأطراف الليبية، لا أعتقد أن هذه الاتفاقيات ستستمر أو سيعاد النظر فيها على الأقل “.

وأشار الجمال إلى أن مصر لا تريد صداما في الوقت الحالي مع تركيا بسبب أزمة سد النهضة التي تحاول بسببها تهدئة كل الأجواء وحل كل الملفات لتصبح قادرة على مواجهة إثيوبيا إذا اضطرت إلى ذلك

الجمال أكد أن من أسباب تقارب مصر مع تركيا ليس فقط الملف الليبي، ولكن حتى لا تقف أنقرة إلى جانب إثيوبيا في حالة حدوث صدام