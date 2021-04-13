كوبيش يبحث تطورات الملف الليبي في اجتماع للاتحاد الإفريقي

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش اليوم أنه أنهى الزيارة الأولى له للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بعد مناقشة سبل تعزيز تعاون الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دعم ليبيا والمنطقة.

وقالت البعثة في بيان لها أن كوبيش التقى “المبعوث الخاص بمفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، السفير بانكول أديوي، حيث اتفقا على تعزيز وتقوية الشراكة والتنسيق والتعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بما يصب في مصلحة الشعب الليبي والسلام والأمن والاستقرار المستدام في البلاد والمنطقة. وناقش الجانبان سبل تطوير التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في العديد من المجالات، لا سيما في مساعدة ليبيا في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية والتماسك الاجتماعي وإجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021 والتصدي للحركة غير المشروعة للأسلحة والجماعات المسلحة.”

وأضاف البيان أن كوبيش التقى أيضا “المبعوث الخاص بمفوضة الاتحاد الأفريقي للشؤون الاجتماعية، أميرة الفاضل، حيث تطرق اجتماعهما إلى عدد من القضايا مع التركيز على قضايا الهجرة واللاجئين واحترام حقوقهم، واحترام القانون الإنساني الدولي، وتفعيل دور فريق العمل الثلاثي المشترك الذي يضم الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لا سيما المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.