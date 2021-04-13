الجامعة العربية تدعو إلى إخراج المرتزقة من ليبيا

شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية “أحمد أبو الغيط “على أهمية إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية كافة، محذرًا من مخاطر التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها ” ابوالغيظ ” مع وزير الخارجية الروسي ” سيرغي لافروف ” في القاهرة، وتناولت قضايا السلام في الشرق الأوسط وجملة من القضايا الإقليمية.

وحسب بيان أصدرته جامعة الدول العربية فقد عقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة تناولت كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك سبل تحقيق التسوية السياسية للأزمات والنزاعات القائمة في المنطقة العربية.

وأكد الأمين العام للجامعة على ضرورة دعم مسارات التسوية السياسية في كل من سوريا واليمن وليبيا.

كما دعا ” أبو الغيط ” الجانب الروسي للاستمرار في لعب دور إيجابي في هذا الاتجاه، مؤكدًا التزام الجامعة الكامل بمرافقة الليبيين في كل جهد يرمي إلى التوصل إلى تسوية متكاملة ووطنية خالصة للأزمة الليبية.