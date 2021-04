الدبيبة يدعو المستثمرين الأتراك إلى العمل في كل مدن ليبيا

شهدت مدينة اسطنبول التركية، الثلاثاء، انعقاد المنتدى الاقتصادي الليبي التركي، برعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الليبيين، ومجموعة من رجال ونساء الأعمال والمستثمرين الأتراك المتخصصين في مجالات الطاقة والبناء والصحة.

ووفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة، فقد كان موضوع عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا العنوان الأبرز للنقاش، بالإضافة إلى التحديات التي تعيق هذه العودة.

وأكد الدبيبة “سعي حكومته لاستئناف رحلة البناء والبدء في ذلك من خلال معالجة المختنقات واستكمال المشاريع المتوقفة عبر دعوة الشركات للعودة للعمل في ليبيا”.

وقال الدبيبة: “أدعوكم إلى أن حل العراقيل التي تواجه عمل الشركات لن تأتي في وقت واحد، بل تبدأ تدريجيًا ووجود وعودة الشركات جزء من هذا الحل، مؤكدًا التزامه بتسوية الديون السابقة ولكن بعد اتخاذ ما يلزم للتثبت من دقتها بشكل مدروس ومنظم وبمعالجات محددة، خاصةً بعد تغيير سعر الصرف للدينار الليبي مقابل الدولار”.

ودعا الدبيبة المستثمرين الأتراك إلى “العمل في كل مدن ليبيا جنوبها وشرقها وغربها، مشيرًا الى اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، والتي ستسهم في رفع معدل التبادل التجاري، وإبرام اتفاقيات خاصة بعدم الازدواج الضريبي”.

كما شدد الدبيبة على ضرورة انفتاح المستثمرين على القطاع الخاص الليبي وعقد الشراكات والمعارض المشتركة بين الجانبين، وفق البيان.

