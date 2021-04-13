اللافي يناقش مع جمعية أعضاء الهيئات القضائية مقترح دعم مسار المصالحة الوطنية

اجتمع عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي اليوم الثلاثاء في طرابلس مع رئيس واعضاء مجلس إدارة الجمعية الليبية لاعضاء الهيئات القضائية، لدراسة المقترح المقدم من الجمعية بشأن دعم مسار المصالحة الوطنية .

وقدمت المستشار كلثوم سعيدان رئيس مجلس إدارة الجمعية في مستهل الاجتماع فكرة شاملة عن الجمعية ومهامها والبرامج التي تنظمها في إطار حوكمة القضاء.

كما قدم المستشار حمزة الأخضر مقرر الجمعية عضو مجلس الإدارة، شرحا شاملا حول المقترح، داعيا إلى إشراك أطياف المجتمع كافة في دعم مسار المصالحة من خلال المفوضية المفوضية الوطنية العليا للمصالحة.

وأثنى اللافي على دور الجمعية وما تقوم به من برامج وأنشطة ، مشيرا إلى أن ملف المصالحة يجب أن يكون ملكية خاصة لجميع الليبيين، لأنه ملف مفتاح نهاية الصراعات.

وناقش أعضاء الجمعية مع عضو المجلس الرئاسي ملف مؤسسات المجتمع المدني والحقوق الأساسية والحريات العامة.