مصرع 3 سيدات في حادث تصادم بطريق المطار في طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الثلاثاء، عن مصر ثلاث سيدات جراء حادث سير وقع عند منطقة النقلية بطريق المطار إثر تصادم سيارتين الأولى نوع «هيونداي فيرنا» والثانية نوع «كيا بورتر».

وأوضحت المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن السيارة الأولى تقودها سيدة وتسير «باتجاه معاكس باتجاه الإشارة الضوئية طريق المطار شمالا» عند اصطدامها بالسيارة الثانية التي كانت قادمة باتجاه المطار جنوب. مضيفة أن الحادث نتج عنه وفاة ثلاث سيدات وثلاث إصابات بسيطة.

وقال رئيس قسم جمع الاستدلالات بالمديرية العقيد علي بورقيقة في تصريح نشرته المديرية إن سبب الحادث «هو السير بالاتجاه المعاكس لسائقة المركبة نوع هيونداي فيرنا وعدم قفل الفتحة التي أمام النقلية رغم مخاطبتنا لجهات الاختصاص عديد المرات لقفلها لما سببته من حوادث مميتة».

ونصح بورقيقة المواطنين بعدم التهور في السرعة والالتزام بجميع قواعد المرور وأنظمته والتقيد بإشارات المرور الضوئية ولوحات الطريق الارشادية والتحذيرية، تجنبا للتعرض لحوادث السير.