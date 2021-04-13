مركز الرقابة يؤكد مطابقة لقاحي “استرازينيكا وسبوتنيك” للمواصفات

أكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الثلاثاء، أن نتائج التحليل على لقاحي “استرازينيكا وسبوتنيك”، أظهرت مطابقتهما للمواصفات وأنهما صالحان للاستهلاك البشري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ووزارة الصحة لإعلان نتائج التحليل على لقاحي “استرازينيكا وسبوتنيك”.

واوضح مدير ادارة الرقابة الدوائية بالمركز د. امحمد القلال انه من خلال العينات المأخودة من شحنات اللقاح المورد من قبل وزارة الصحة بنوعيه “استرازينيكا – سبوتنيك”، فقد خضعت للأجراء الرقابي بداية من المستندي وحتى المختبري الجرثومي والفيزيائي والكيميائي وتلقيح فئران التجارب به، وعليه وبعد الإجراءات الرقابية المتخذة حيالها يفيد التقرير الوارد من المختبر بأن العينات مطابقة للمواصفات وصالحة للاستهلاك البشري.

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