مسؤول بمصرف ليبيا المركزي: صرف معظم مرتبات القطاعات لشهري مارس وأبريل

قال مسؤول بمصرف ليبيا المركزي إنه تم الانتهاء من صرف معظم مرتبات القطاعات لشهري مارس وأبريل، نضيفا أنها خطوة عير مسبوقة وتأتي في إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية ومصرف ليبيا المركزي على عدم تأخر صرف المرتبات بحلول شهر رمضان المبارك.

ونقلت صحيفة صدى الاقتصادية، قول المسؤول الذي لم تفصح عن هويته، إن صرف المرتبات سيستمر بشكل منتظم كل شهرين معا، كما وضع المصرف المركزي خطة عمل بالتنسيق مع المصارف التجارية لتوفير السيولة النقدية بكافة فروع المصارف التجارية بشكل منظم.

وتابع المسؤول تصريحاته التي رصدتها “الساعة 24”: “تم الاتفاق على تخصيص وتوفير قرابة 3 مليارات دينار ستوزع من كافة فروع المصارف خلال شهر رمضان، وقد باشرت بعض المصارف العامة فعليا بفتح كافة فروعها منذ الأسبوع الماضي مثل المصرف التجاري الوطني ومصرف الصحاري وشمال أفريقيا، ونسبيا مصرف الوحدة والجمهورية فضلا عن توفر السيولة بكافة فروع المصارف الخاصة”.

وواصل المسؤول المصرفي: “جارٍ العمل والتنسيق مع بعض المصارف التجارية لوضع خطة عمل سريعة تضمن إنهاء مشكلة السيولة والازدحام أمام المصارف، كما عمل مصرف ليبيا المركزي على توزيع السيولة على فروع الإصدار حيث تم إرسال شحنات كبيرة إلى مدينة غريان بقيمة 120 مليون دينار لتغذية فروع الجبل الغربي، ومدينة غات بقيمة 25 مليون دينار، ومدن الجنوب بأكثر من 200 مليون دينار.

وأشار المسؤول إلى “لا زال العمل مستمر لتغذية كافة مناطق ليبيا، ونطمئن زبائن المصارف بتوفر أرصدة كبيرة من السيولة النقدية تفوق 4 مليارات دينار ستوزع على المصارف وفق خطط عمل مدروسة تضمن وصول السيولة لكل زبائن المصارف وبسقف سحب عالٍ”.

وأفاد المسؤول بالمصرف المركزي: “سيكون هناك مفاجآت وأخبار سارة للمواطنين خلال الفترة القادمة”.