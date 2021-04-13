ختام ورشة تدريبية حول العودة المدرسية في ظل جائحة كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ختام ورشة عمل تدريبية أول من أمس الأحد، بمسرح مدرسة الانتصار بمنطقة غرغور استهدفت مدراء المدارس، في إطار الحملة الوطنية للعودة المدرسية تحت شعار «نعود بمسؤولية.. نعود بحذر».

ووفق بيان المركز الوطني اليوم، كانت هذه الورشة بالشراكة مع وزارة التعليم، وبالتعاون مع المجلس البلدي والخدمات الصحية وفريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة ببلدية أبوسليم .

كانت هذه الورشة حول الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من جائحة كورونا، ومحاكاة ليوم دراسي في ظل الجائحة والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، لإكساب المتدربين القدرة علي التعامل مع الحالات وتحديد المخالطين في حالة وجود مخالطين، والتصرف مع حالات الاشتباه لمنع انتقال العدوى حرصا على الطلاب والمدارس حتي لا تكون بؤرة لتفشي هذا الوباء.

ولفت البيان إلى أهمية العامل النفسي والتغذية الصحية وأهمية النوم للطلبة ومحاربة الشائعات وكيفية استعمال مواد التعقيم والإجراءات المتعلقة بها ، كمحاور سلطت الورشة الضوء عليها.

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