يان كوبيش يبحث دور الاتحاد الأفريقي في مواجهة حركة الأسلحة والمليشيات في ليبيا

بحث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثتها للدعم في ليبيا يان كوبيش، مع مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، السفير بانكول أديوي، سبل تطوير التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في عديد المجالات، لا سيما في مساعدة ليبيا في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية والتماسك الاجتماعي وإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل، والتصدي لـ«الحركة غير المشروعة للأسلحة والجماعات المسلحة».

واختتم يان كوبيش، اليوم، زيارته الأولى للاتحاد الأفريقي في أديس آبابا، التي ناقش خلالها سبل تعزيز تعاون الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي في دعم ليبيا والمنطقة، وفق بيان للبعثة الأممية اليوم.

وخلال زيارته، اتفق المبعوث الأممي والسفير بانكول أديوي، على تعزيز وتقوية الشراكة والتنسيق والتعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بما يصب في مصلحة الشعب الليبي، والسلام والأمن والاستقرار المستدام في البلاد والمنطقة.

كما التقى المبعوث الخاص مفوضة الاتحاد الأفريقي للشؤون الاجتماعية، أميرة الفاضل، حيث تطرق اجتماعهما إلى عدد من القضايا، مع التركيز على قضايا الهجرة واللاجئين واحترام حقوقهم، واحترام القانون الإنساني الدولي، وتفعيل دور فريق العمل الثلاثي المشترك الذي يضم الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لا سيما المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأعرب كوبيش عن تقديره لـ«المشاركة المثمرة المتواصلة والقوية للاتحاد الأفريقي في الحوار الليبي، الذي تيسره الأمم المتحدة في إطار عملية برلين»، وللدور المهم للاتحاد الأفريقي في مساعدة ليبيا على تحقيق السلام والأمن والاستقرار الدائمين.