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دعم أمريكي إيطالي لإجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو، خلال اجتماع في واشنطن في أهمية التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في ليبيا، والوحدة السياسية في البلاد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الوزيرين أكدا دعمهما لجهود الليبيين لإعادة الوحدة وإجراء الانتخابات في ديسمبر، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف النار.

ويأتي اللقاء بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الإيطالي في واشنطن، على هامش الاحتفال بمرور 160 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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