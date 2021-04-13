دعم أمريكي إيطالي لإجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو، خلال اجتماع في واشنطن في أهمية التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في ليبيا، والوحدة السياسية في البلاد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الوزيرين أكدا دعمهما لجهود الليبيين لإعادة الوحدة وإجراء الانتخابات في ديسمبر، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف النار.

ويأتي اللقاء بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الإيطالي في واشنطن، على هامش الاحتفال بمرور 160 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

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