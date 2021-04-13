مستشار أردوغان: لا أحد قادرا على الضغط علينا لسحب قواتنا من ليبيا

أعلن مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، أن بلاده متمسكة بالاتفاقيات الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية وليس لذلك أي تأثير على الوضع الداخلي الليبي.

وقال أقطاي في حوار مع وكالة سبوتنيك الروسية، أن “تركيا لن تتراجع عن موقفها في ليبيا بسبب انزعاج بعض الأطراف”. و”تدخلها خلق وضعا مستقرا في البلاد ولو لا هذا التدخل لتفاقم الوضع”.