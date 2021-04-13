لجنة مكافحة كورونا بالواحات: الحصول على الأكسجين صعب ونخشى من وفاة الحالات الحرجة

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا بالواحات عن صعوبة الحصول على الأكسجين الطبي بسبب تعطل أغلب مصانع الأكسجين بالمنطقة الشرقية.

وأكدت اللجنة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنها تبذل قصارى جهدها لتوفير ما يكفي للحالات الحرجة الموجودة بمركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام، مشيرة إلى أنها قد تضطر إلى تحويل باقي الحالات إلى مراكز أخرى يتوفر بها أكسجين إذا لزم الأمر.

وحملت اللجنة المواطنين المسؤولية بسبب استهتارهم وعدم اكتراثهم باتخاذ سبل الوقاية اللازمة وفتح الأبواب للمناسبات الاجتماعية دون أي اعتبار لوجود فيروس خطير يتربص بالجميع.

وقالت اللجنة في بيانها إن الأمر في غاية الخطورة وأن الحالات قد بدأت في الازدياد بعد أن أعلنا أن الوضع الصحي بالواحات مستقر.