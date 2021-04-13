تقرير استخباراتي أمريكي: وقف إطلاق النار في ليبيا مرهون على استمرار موافقة تركيا وروسيا

أفاد تقرير استخباراتي أمريكي أن الاستقرار في الدولة الليبية مرهون باحترام تركيا وروسيا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة.

ذكر التقرير الاستخباراتي الأمريكي الذي نشره موقع «عاجل» السعودي، أن إيران ستخاطر هذا العام وستصعد ضد الولايات المتحدة في المنطقة، إلا أنه شدد على أن طهران حريصة على عدم الوصول لمواجهة مباشرة مع واشنطن.

أكد التقرير أن إيران ستواصل استخدام العراق كساحة مواجهة مع الولايات المتحدة لأعوام، مضيفًا أن الحكومة العراقية ستسعى للسيطرة على الميليشيات المدعومة إيرانيًا، وفقًا للعربية.

لفت التقرير إلى أن إيران تكوّن علاقة مع حركة طالبان والحكومة الأفغانية لاستغلال الفراغ في أفغانستان، في سياق متصل، رأى التقرير أن إيران ستظل قوة مزعزعة لاستقرار اليمن.

وفي الشأن السوري، رجّح التقرير استمرار الصراع والانهيار الاقتصادي في سوريا لسنوات، مضيفاً أن نظام بشّار الأسد سيواصل المماطلة في المفاوضات بدعم روسي إيراني.

كما رأى التقرير أن الأكراد سيواجهون في سوريا ضغوطا من تركيا وروسيا والنظام السوري.