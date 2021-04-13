رفع سقف السحب الخاص بالبطاقات المحلية “مال” إلى 1200 دينار يوميا

أعلن المصرف الإسلامي الليبي، رفع سقف السحب الخاص بالبطاقات المحلية “مال” بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

حيث سيبلغ سقف السحب ألفا ومئتي دينار يوميا وستة آلاف دينار أسبوعيا وخمسة عشر ألف دينار شهريا، على أن يكون السحب بقيمة ستمئة دينار لكل حركة.

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